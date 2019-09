STF forma maioria, 6 ministros votam a favor de tese que pode anular sentenças da Lava Jato

REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) se manifestou nesta quinta-feira para que réus delatados tenham direito a apresentar alegações finais posteriormente a réus delatores, numa derrota que a corte impõe à operação Lava Jato.

Ao todo seis ministros já votaram a favor dessa tese, no julgamento de um habeas pedido pela defesa de um ex-gerente da Petrobras.

O julgamento foi suspenso com um placar de 6 votos a 4 e será retomado na próxima quarta-feira com o voto dos ministros remanescentes e definição da extensão dos efeitos do julgamento.

Por Ricardo Brito