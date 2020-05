Celso de Mello autoriza acesso a vídeo de reunião ministerial de Bolsonaro

Ministro Celso de Mello durante sessão do STF 01/02/2017 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta sexta-feira permitir a divulgação, com exclusão de alguns trechos, do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril em que, segundo o ex-ministro da Justiça Sergio Moro, o presidente Jair Bolsonaro teria tentado interferir no comando da Polícia Federal.

Em sua decisão, Celso de Mello determinou a exclusão de trechos específicos em que há referência a dois países com os quais o Brasil mantém relação diplomática, informou o STF em nota.

Reportagem de Pedro Fonseca e Ricardo Brito