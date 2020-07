Por ordem do STF, Twitter bloqueia contas de Roberto Jefferson e bolsonaristas

Ministro do STF Alexandre de Moraes 22/06/2017 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - Por ordem do Supremo Tribunal Federal, o Twitter suspendeu nesta sexta-feira contas pessoais do presidente do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson, e de outros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, como os empresários Luciano Hang, Edgar Corona e Oscar Fakhoury, a ativista Sarah Winter e o blogueiro Allan dos Santos.

A reportagem identificou oito contas do Twitter que foram bloqueadas. Elas estão identificadas com a informação de que a determinada conta “foi retida no Brasil em resposta a uma demanda legal”.

A assessoria de imprensa do Supremo confirmou que o bloqueio das contas refere-se ao cumprimento da decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes em 27 de maio.

Na ocasião, Moraes determinou no âmbito do inquérito das fake news uma série de medidas judiciais, como o cumprimento de mandados de busca e apreensão e quebras de sigilo contra apoiadores de Bolsonaro.

A ação tem por objetivo identificar quem estaria financiando esse esquema fraudulento de divulgação de notícias falsas e ameaças a ministros do STF.

Reportagem de Ricardo Brito e Lisandra Paraguassu; Edição de Alexandre Caverni