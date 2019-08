Relator apresenta parecer da Previdência à CCJ até 5ª-feira

Plenário do Senado 13/12/2016 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Jeireissati (PSDB-CE), deve apresentar seu parecer à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa até a quinta-feira desta semana, informou a assessoria do senador.

Como há uma exigência regimental de um intervalo entre a apresentação do relatório e sua leitura, o mais provável é que a leitura do parecer ocorra apenas na próxima semana na CCJ.

Anteriormente, a previsão era que o senador apresentasse uma primeira versão de seu parecer na última sexta-feira, para que fosse lido em reunião da comissão na próxima quarta.

O relator, no entanto, preferiu utilizar o fim de semana para trabalhar no documento, e avisou que ainda precisaria do início desta semana para conversas com senadores.