Temer foi preso sem provas e não chefia organização criminosa, diz advogado

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A decisão de prender o ex-presidente Michel Temer se baseou em suspeitas calcadas numa delação premiada e não existem provas que a sustentem, disse nesta quinta-feira o advogado Thiago Machado, que representa Temer.

Machado negou ainda que o ex-presidente seja o chefe de uma organização criminosa e que tenha tentado atrapalhar as investigações, como afirmaram procuradores da força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro durante entrevista coletiva sobre a operação Descontaminação, que prendeu resultou na prisão preventiva do ex-presidente.

“O presidente Temer está bastante tranquilo, ele confia na Justiça, como sempre confiou, e vamos usar todos os meios para conseguir a liberação o quanto antes”, disse Machado a jornalistas na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro.

Em nota, o advogado Eduardo Carnelós, que também representa o ex-presidente afirmou que a prisão de Temer visa apresentá-lo como “um troféu aos que, a pretexto de combater a corrupção, escanecem das regras básicas inscritas na Constituição da República e na legislação ordinária”.

“O Poder Judiciário, contudo, por suas instâncias recursais, haverá de, novamente, rechaçar tamanho acinte”, escreveu Carnelós.

Temer ficará detido em uma sala da sede da PF no Rio de Janeiro, a exemplo do que ocorre com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril do ano passado na sede da superintendência da Polícia Federal em Curitiba.

De acordo com a defesa de Temer, a detenção em uma sala da PF no Rio garante a integridade do ex-presidente.

Os advogados de Temer já entraram com pedido de habeas corpus junto ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) e afirmaram que irão, se necessário, ao Supremo Tribunal Federal buscar a libertação do ex-presidente.

