Temer diz a líderes do Brics que Bolsonaro terá "grande prazer" em recebê-los em cúpula no Brasil

Presidente Micherl Temer durante cúpula de líderes do Brics em Johanesburgo 26/07/2018 REUTERS/Mike Hutchings

(Reuters) - O presidente Michel Temer disse nesta sexta-feira a líderes do grupo Brics reunidos em Buenos Aires para reunião do G20 que o presidente eleito Jair Bolsonaro terá “grande prazer” em recebê-los no Brasil para uma cúpula no próximo ano.

Em pronunciamento durante reunião informal do Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, por ocasião do encontro do G20 em Buenos Aires, Temer disse que convidou Bolsonaro a acompanhá-lo ao evento, mas que o presidente eleito não pôde comparecer.

“Naturalmente, em seu nome, do presidente eleito, na convicção mais absoluta de que ele terá uma participação muito ativa no Brics, eu transmito os seus cumprimentos e a mensagem de que terá grande prazer em recebê-los no Brasil no próximo ano por ocasião da cúpula do Brics”, disse Temer.

O Brasil assumirá em 2019 a presidência de turno do Brics e realizará diversos encontros nas mais de 30 áreas de cooperação setorial, incluindo uma cúpula com os líderes dos países integrantes do grupo.

Por Maria Clara Pestre, no Rio de Janeiro