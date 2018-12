Avaliação negativa de Temer cai para 62%, diz Datafolha

Presidente Michel Temer em Brasília 06/12/2018 REUTERS/Adriano Machado

SÃO PAULO (Reuters) - A avaliação negativa do governo do presidente Michel Temer, que na próxima terça-feira será sucedido por Jair Bolsonaro, caiu e agora é de 62 por cento, apontou pesquisa do Datafolha publicada na edição desta sexta-feira do jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a pesquisa, a avaliação ruim ou péssima do governo do emedebista era de 82 por cento no levantamento feito em junho deste ano, maior patamar já registrado pelo instituto e que caiu para 73 por cento na pesquisa feita em agosto.

Ainda de acordo com o instituto, 29 por cento dos entrevistados avaliam a gestão Temer como regular, contra 14 por cento em junho e 21 por cento em agosto, enquanto 7 por cento consideram o governo do emedebista ótimo ou bom, ante 3 por cento em junho e 4 por cento em agosto.

O Datafolha ouviu 2.077 pessoas em 130 cidades entre os dias 18 e 19 de dezembro. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais.