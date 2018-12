Temer diz que acertou com governadora de Roraima intervenção federal no Estado

Venezuelanos chegam a Pacaraima, em Roraima 19/8/2018 REUTERS/Nacho Doce

(Reuters) - O presidente Michel Temer anunciou nesta sexta-feira que acertou com a governadora de Roraima, Suely Campos (PP), uma intervenção federal no Estado.

“Conversei com a governadora de Roraima, Suely Campos, e chegamos à conclusão que uma intervenção negociada é a melhor solução para o Estado hoje”, disse o presidente no Twitter.

“Neste sábado, vamos levar aos conselhos de Defesa Nacional e ao da República a nossa decisão. Nós queremos pacificar a situação de Roraima”, acrescentou.

Segundo o site G1, a intervenção irá até 31 de dezembro, quando terminam os mandatos de Temer e de Suely Campos.

Roraima tem recebido um grande fluxo de venezuelanos que deixam seu país natal por causa da grave situação econômica e social que o atinge.

Em agosto, o governo de Roraima ingressou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando a suspensão temporária da imigração de venezuelanos por meio da fronteira em Pacaraima, no norte do Estado.

Antes disso, o governo de Roraima chegou a pedir o fechamento temporário da fronteira com a Venezuela. Temer rejeitou a possibilidade afirmando que “fechar fronteiras é incogitável”.

Por Alexandre Caverni