Temer e Moreira devem ser ouvidos ainda hoje pela PF no Rio, diz fonte

Temer fala com Moreira Franco durante cerimônia em Brasília no ano passado 04/04/2018 REUTERS/Ueslei Marcelino

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Moreira Franco devem ser ouvidos pela Polícia Federal no Rio de Janeiro ainda nesta quinta-feira, após serem presos no âmbito da operação Lava Jato, disse uma fonte com conhecimento da investigação.

Temer e Moreira devem ficar detidos no Rio, uma vez que a ordem de prisão foi decretada pela Justiça Federal Fluminense.

Segundo a fonte, as prisões estão relacionadas com desvios de recursos nas obras da usina nuclear de Angra 3.

Reportagem de Rodrigo Viga Gaier