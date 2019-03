Prisão de Temer está relacionada a desvios nas obras de Angra 3, diz fonte do MPF

Ex-presidente Michel Temer 14/12/2018 REUTERS/Pilar Olivares

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A prisão do ex-presidente Michel Temer nesta quinta-feira está relacionada com desvios de recursos nas obras da usina nuclear de Angra 3, disse uma fonte da força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal (MPF).

Segundo um dos advogados de Temer, o ex-presidente foi preso em São Paulo e será transferido para o Rio de Janeiro, de onde partiu a ordem de prisão.

A fonte do MPF afirmou que a prisão tem relação com a operação Radioatividade, que prendeu em 2015 um ex-presidente da Eletronuclear acusado de desvios nas obras de Angra 3.

Reportagem de Rodrigo Viga Gaier