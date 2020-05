Toffoli recebe alta do hospital mas segue afastado, diz assessoria do STF

(Reuters) - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, recebeu no sábado alta do hospital mas deverá ficar afastado até o próximo domingo, informou a assessoria da presidência do STF.

Toffoli foi internado no Hospital DF Star no dia 23 de maio e submetido a um pequeno procedimento cirúrgico de urgência, segundo boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa da presidência do Supremo.

De acordo com a assessoria, ele já está em casa. Durante o período do afastamento de Toffoli, o vice-presidente do STF, Luiz Fux, está ocupando a presidência do Supremo.

O afastamento de Toffoli, que é um dos poucos integrantes do STF com canais de diálogo com o Palácio do Planalto, ocorre no momento de escalada da tensão entre o presidente Jair Bolsonaro e a corte.

Reportagem de Ricardo Brito