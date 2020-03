Toffoli diz que papel do Poder Judiciário é promover pacificação social, em cooperação com a sociedade

Presidente do STF, Dias Toffoli 10/12/2019 REUTERS/Adriano Machado

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, afirmou nesta segunda-feira que o papel do Poder Judiciário é promover a pacificação social e ressaltou que é preciso cooperação da sociedade, mas evitou comentários sobre as manifestações do próximo dia 15, que têm como objetivo, para alguns grupos, protestar contra o Judiciário e o Congresso.

Na saída de um evento sobre arbitragem marítima, afirmou que desconhecia as declarações do presidente Jair Bolsonaro para que os brasileiros compareçam as ruas no domingo.

“Não sei de nada, não sei de nada”, disse ele às pressas.

Antes, durante a abertura do evento, no Rio de Janeiro, o presidente do STF fez questão de destacar o papel do Judiciário logo na abertura de seu discurso.

“A função última do Poder Judiciário é promover a pacificação social, mas para essa pacificação é necessário que a sociedade também atue de maneira cooperativa”, disse Dias Toffoli na palestra.

Presente ao mesmo evento, o ministro do STF Luiz Fux disse na chegada que só falaria sobre temas relativos ao Congresso, numa clara tentativa de evitar polemizar com Bolsonaro.

Fux encerrou sua palestra citando o advogado Barbosa Moreira.

“O professor, que era ranqueado mundialmente, afirma que o sistema jurídico e judicial são movidos por razões éticas e onde há razão ética não há motivos para que haja surpresas em relação às pessoas que acreditam na Justiça”, disse Fux.

Reportagem de Rodrgio Viga Gaier