Toffoli autoriza Lula encontrar família, mas não ir a enterro de irmão Vavá

16/01/2018 REUTERS/Ricardo Moraes

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, rejeitou nesta quarta-feira pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para poder ir ao enterro do irmão Genival Inácio da Silva, o Vavá.

Toffoli, no entanto, permitiu que o petista —que está preso em Curitiba— tenha direito a se reunir exclusivamente com seus familiares nesta terça na Unidade Militar da Região do ABC Paulista, inclusive permitindo, a critério da família, que o corpo do falecido fosse levado a esse estabelecimento.

Segundo perfil de Lula no Facebook, no entanto, a autorização do STF ocorreu apenas após o enterro de Vavá.

Reportagem de Ricardo Brito