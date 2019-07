Aval de Trump a Eduardo como embaixador mostra confiança no governo, diz Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro com o filho Eduardo ao fundo 04/12/2018 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que os elogios feitos pelo presidente norte-americano, Donald Trump, à indicação de seu filho Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington demonstram confiança no governo brasileiro.

“Temos certeza que caso o Senado aprove essa ida para lá, os nossos laços comerciais serão fortalecidos” disse Bolsonaro ao final de uma cerimônia no Palácio do Planalto.

Bolsonaro agradeceu a Trump, que nesta manhã disse considerar Eduardo “incrível” e “brilhante”, e que está muito feliz com sua indicação para a embaixada, embora não tivesse sido informado da mesma.

O documento que pede a aprovação do país à indicação de um embaixador, chamado Agrément, teria sido enviado aos Estados Unidos na semana passada, segundo o próprio Bolsonaro. Normalmente, a resposta leva pelo menos um mês para voltar.

De acordo com o presidente, o aval de Trump deve ajudar na aprovação pelo Senado e a ida de Eduardo como embaixador irá fortalecer as relações comercias com o governo norte-americano.

Nesta terça, Trump afirmou também que quer um acordo comercial com o Brasil.

Reportagem de Lisandra Paraguassu