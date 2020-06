TSE arquiva ação contra chapa Bolsonaro/Mourão por suposto abuso do poder econômico

Mourão e Bolsonao no Palácio do Planalto 17/04/2020 REUTERS/Ueslei Marcelino

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) arquivou, nesta terça-feira, ação contra a chapa presidencial Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão que apontava suposto abuso do poder econômico na campanha eleitoral de 2018 em decorrência da presença de outdoors em diversas cidades do país.

A decisão foi tomada de forma unânime em julgamento do TSE, informou o tribunal em comunicado.

A ação fora impetrada pela coligação “O Povo Feliz de Novo” (PT/PCdoB/Pros), que foi derrotada pela chapa Bolsonaro/Mourão no segundo turno da eleição presidencial, e pedia a cassação dos diplomas e a inelegibilidade dos investigados pelo prazo de 8 anos.

Essa é a terceira das oito ações que tentam cassar a chapa Bolsonaro-Mourão que foi a julgamento pelo TSE. No início do mês, em um julgamento conjunto, o tribunal apreciou outras duas ações que contestavam a eleição deles em razão da invasão hacker de uma página no Facebook contrária a Bolsonaro que se tornou favorável.

Esses dois processos foram adiados após pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes.

Em mais um lance de embate com o Poder Judiciário, o presidente já afirmou que não aceita “julgamento político” para retirá-lo do cargo.