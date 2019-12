TSE decide pela cassação do mandato da senadora Selma Arruda

Plenário do Senado 13/12/2016 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou na noite de terça-feira a cassação do mandato da senadora Selma Arruda (Podemos-MT) pela prática de abuso de poder econômico e caixa dois nas eleições de 2018.

A corte determinou o afastamento da senadora, após a publicação do acórdão, e a convocação de novo pleito pelo Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso para a escolha de novo representante do Estado no Senado.

A senadora pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar suspender a decisão do TSE.

Ex-juíza, Selma Arruda ficou conhecida como “Moro de Saia” por seu forte discurso de combate à corrupção, sendo comparada com o também ex-magistrado e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

Selam Arruma se torna a primeira senadora cassada pelo TSE na atual Legislatura.

Em nota após a decisão, a senadora disse que “vontades políticas” prevaleceram e que ela “sofreu as consequências pelas ações desempenhadas durante sua atuação na magistratura de Mato Grosso”.

Por Ricardo Brito