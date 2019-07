Sondeos adelantan candidatos únicos tras elecciones internas en Uruguay

MONTEVIDEO, 30 jun (Reuters) - El ex intendente de Montevideo Daniel Martínez, el senador Luis Lacalle Pou y el economista Ernesto Talvi serían los candidatos que se perfilan para competir en las elecciones presidenciales que se desarrollarán en octubre en Uruguay, según encuestas de boca de urna posteriores a las elecciones internas celebradas el domingo.

Según datos oficiales, 40 por ciento de los uruguayos habilitados participaron de los comicios, el primer paso en la carrera electoral local. Se trata de una instancia obligatoria para los partidos desde 1997 y donde se definen candidatos únicos, aunque la participación es voluntaria para los ciudadanos. La participación fue algo mayor que en 2014, cuando votó 37,7 por ciento.

Tras el cierre de urnas a las 19.30 hora local (2230 GMT), la consultora Cifra pronosticó que Martínez, Lacalle Pou y Talvi serían los candidatos, aunque no divulgó cifras para cada caso.

Por su parte la consultora Equipos pronosticó que Martínez habría obtenido 43 por ciento de los votos, Lacalle Pou 50 por ciento y Talvi 54 por ciento.

La consultora Opción estimó que Martínez habría ganado con 41 por ciento de los votos, Lacalle Pou con 51 por ciento y Talvi con 52 por ciento. La Corte Electoral todavía no divulgó datos oficiales.

Martínez, ingeniero de 62 años y ex intendente de la capital, pertenece al Frente Amplio. Se enfrentaba a la ingeniera Carolina Cosse, ex ministra de Industria y cuya candidatura era respaldada por el ex presidente José Mujica. También competían el ex presidente del Banco Central Mario Bergara y el sindicalista Óscar Andrade.

Lacalle Pou, hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle, es un abogado de 44 años, legislador por el Partido Nacional. Se enfrentaba, entre otros, al senador Jorge Larrañaga y al empresario Juan Sartori, quien se incorporó al partido a fines del año pasado y logró un rápido ascenso en la intención de voto.

Talvi, economista de 62 años, es nuevo dentro del Partido Colorado. Ex director del Centro de Estudios de la Realidad Social (Ceres), participa por primera vez de unas elecciones nacionales. Su principal rival era Julio María Sanguinetti, abogado de 83 años, quien fue presidente ya en dos ocasiones: a la salida de la dictadura en 1985 y luego en 1995.

Los sondeos de cara a las elecciones de octubre se muestran dispares. Las consultoras Radar y Factum indican que el Frente Amplio ganaría por escaso margen, apuntando a 36 por ciento y 40 por ciento de las intenciones de voto respectivamente. Esto indicaría una segunda vuelta en noviembre, entre los dos candidatos con más votos.

Sin embargo, Cifra da un empate técnico, con 32 por ciento de los votos para el Frente Amplio y el Partido Nacional. Las consultoras Equipos y Opción apuntan a una victoria del Partido Nacional también con escaso margen, indicando 32 por ciento y 30 por ciento de los votos cada una. Estos resultados apuntan también a una segunda vuelta.

El próximo gobierno deberá afrontar un contexto “más deprimido y volátil” en la economía, según adelantó la actual administración de Tabaré Vázquez en la Rendición de Cuentas del ejercicio 2018. El Ejecutivo estimó un crecimiento de 0,7 por ciento para el Producto Interno Bruto para 2019 y 2,6 por ciento en 2020.

