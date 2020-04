Governo republica exoneração de Valeixo no DO agora sem assinatura de Moro

24/04/2020 REUTERS/Ueslei Marcelino

(Reuters) - O governo federal republicou no Diário Oficial da União no início da noite desta sexta-feira a exoneração de Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal retirando a assinatura do ministro Sergio Moro, que afirmou não ter sido informado sobre a medida.

A exoneração de Valeixo, publicada originalmente no DO na madrugada desta sexta-feira com a assinatura de Moro, desencadeou pedido de demissão do ex-juiz federal do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Moro disse que a troca de comando representa uma tentativa de interferência política de Bolsonaro na PF.

Ao tratar da assinatura no decreto publicado no DO, Moro disse que não assinou a exoneração de Valeixo do comando da PF e que foi surpreendido. “Achei isso ofensivo. Esse último ato é também uma sinalização de que o presidente me quer fora do cargo”, afirmou em pronunciamento.

Bolsonaro, por sua vez, afirmou também em pronunciamento que conversou na véspera com Valeixo e que ele havia concordado com a exoneração. O presidente acrescentou que nomeação e exoneração do diretor-geral da PF é atribuição do presidente.

A nova versão da exoneração no DO informa que o decreto foi republicado “por ter constado incorreção, quanto ao original”.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro