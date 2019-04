Ministro da Educação diz que não vai entregar cargo após notícia sobre possível demissão

Ministro da Educação, Ricardo Vélez 05/04/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

CAMPOS DO JORDÃO (Reuters) - O ministro da Educação, Ricardo Vélez, disse nesta sexta-feira que não vai entregar o cargo e que não conversou com o presidente Jair Bolsonaro sobre o assunto, após o presidente ter sinalizado possível demissão do auxiliar.

“Não vou entregar o cargo”, disse Vélez a repórteres durante participação em evento com empresários promovido pelo Lide em Campos do Jordão (SP).

Mais cedo, Bolsonaro afirmou em café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto que Vélez “não está dando certo” no comando do Ministério da Educação, indicando sua possível demissão, de acordo com sites de jornais.