Diputado opositor pide protección como huésped en embajada de Argentina en Caracas

CARACAS, 9 mayo (Reuters) - Un diputado opositor solicitó protección como huésped en la embajada de Argentina en Caracas, horas después de la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional tras una serie de acusaciones del Tribunal Supremo de Justicia.

“Yo no me estoy escondiendo, no le tengo miedo a este régimen que está matando al pueblo”, dijo el jueves el parlamentario Richard Blanco, presidente del partido opositor Alianza Bravo Pueblo, al confirmar su ingreso a la embajada argentina al canal digital de noticias local VPitv.

El TSJ acusó el martes a Blanco y otros diputados de traición de la patria, conspiración y rebelión por haber participado el 30 de abril en una movilización contra el presidente Nicolás Maduro encabezada por el líder opositor y jefe del Congreso, Juan Guaidó. El gobierno calificó la marcha como un intento de golpe de Estado.

Tras la decisión del TSJ, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente retiró la inmunidad a siete parlamentarios, entre ellos el primer vicepresidente del Congreso, Edgar Zambrano.

Zambrano fue interceptado por funcionarios de inteligencia la noche del miércoles, y llevado en una grúa, luego de negarse a salir de su vehículo, hasta la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Entre martes y miércoles la corte ha acusado a 10 parlamentarios. Luego de las actuaciones, la también diputada Mariela Magallanes ingresó el miércoles por la noche a la embajada de Italia en Caracas como huésped, confirmó el ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.

Guaidó invocó la Constitución para proclamarse presidente encargado de Venezuela, sosteniendo que la elección en la que Maduro logró la reelección no tuvo las garantías necesarias, y es reconocido por decenas de países incluido Estados Unidos.

El dirigente opositor Leopoldo López, quien acompañó a Guaidó en la marcha del 30 de abril, está como huésped en la embajada de España en el país petrolero desde la semana pasada.

