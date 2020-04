Câmara aprova MP que flexibiliza regras trabalhistas e tenta incentivar primeiro emprego

SÃO PAULO (Reuters) - A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quarta-feira a medida provisória que cria o chamado “contrato verde e amarelo” que flexibiliza regras trabalhistas e busca incentivar o primeiro emprego, e a matéria será agora analisada pelo Senado.

De acordo com a Agência Câmara Notícias, o texto aprovado pelos deputados prevê a redução de encargos trabalhistas para o primeiro emprego e coloca acordos coletivas acima da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

A MP precisa ser aprovada pelo Senado até a próxima segunda-feira, caso contrário perderá a validade.

Por Eduardo Simões