Avaliação negativa de Bolsonaro oscila para 38% e 62% são contra filho em embaixada nos EUA, diz XP

SÃO PAULO (Reuters) - A avaliação negativa do governo do presidente Jair Bolsonaro oscilou para cima, apontou pesquisa da XP Investimentos em parceria com o instituto Ipespe nesta sexta-feira, que também mostrou que 62% dos entrevistados ouvidos na sondagem são contra a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) como embaixador do Brasil nos Estados Unidos.

O levantamento apontou ainda que a maioria dos ouvidos considerou inadequadas as falas polêmicas de Bolsonaro no último mês e que elas atrapalharam em alguma medida a administração do país.

De acordo com a XP/Ipespe, 38% dos entrevistados avaliaram o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo, ante 35% na pesquisa realizada em julho, enquanto 33% o consideraram ótimo ou bom, ante 34% na sondagem anterior.

O percentual dos que avaliam o governo como regular é de 27%, contra 28% no mês passado, ao passo que 2% não responderam, ante 4%. Todas as variações ocorreram dentro da margem de erro do levantamento, que é de 3,2 pontos percentuais.

A pesquisa mostrou ainda que 62% dos entrevistados são contra a indicação de Eduardo para comandar a embaixada brasileira em Washington, enquanto 29% são a favor, 6% indiferente e 4% não responderam.

O presidente já anunciou a intenção de indicar o filho para o segundo posto mais importante da diplomacia brasileira, atrás apenas do comando do Ministério das Relações Exteriores, e o governo brasileiro já recebeu o aval do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, à indicação. [nL2N2550XN]

O nome de Eduardo, entretanto, ainda terá de ser aprovado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado —após o deputado ser sabatinado pelo colegiado— e pelo plenário da Casa.

A sondagem também perguntou sobre a série de polêmicas disparadas recentemente pelo presidente.

Nas últimas semanas, Bolsonaro colocou em dúvida os dados sobre desmatamento da Amazônia coletados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), contrariou documentos oficiais ao afirmar que Fernando Santa Cruz, pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, foi morto por membros do grupo de esquerda a que pertencia —e não quando estava sob custódia do Estado— e, entre outras controvérsias, disse não haver fome no Brasil e, sem saber que estava sendo gravado, chamou nordestinos de “paraíbas”.

De acordo com a pesquisa 55% dos entrevistados consideraram “inadequadas” as declarações do presidente, enquanto 43% as avaliaram como “normais, porque é o jeito dele” e 3% não souberam responder.

Além disso, 44% entendem que esses comentários “atrapalham muito” a administração do país, 28% avaliaram que “atrapalham um pouco”, 26% consideram que não atrapalham e 2% não souberam responder.

A pesquisa XP/Ipespe ouviu 1.000 pessoas por telefone entre segunda-feira e quarta-feira desta semana.

Por Eduardo Simões