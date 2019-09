Eduardo Bolsonaro diz já ter votos para virar embaixador nos EUA

Deputado Eduardo Bolsonaro 12/08/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

BRASÍLIA (Reuters) - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, disse já ter votos suficientes de senadores para ter o nome aprovado para ser o novo embaixador do Brasil nos Estados Unidos.

“Acredito que hoje, se fosse votado, acredito que sim, acredito que conseguiria (ser aprovado)”, disse Eduardo, em entrevista concedida ao site Congresso em Foco, veiculada nesta terça-feira, destacando que está bem esperançoso e confiante mesmo diante do fato de a votação ser secreta.

Para ser aprovado, Eduardo Bolsonaro tem de receber o apoio de ao menos 41 dos 81 senadores na votação no plenário do Senado.

Na entrevista, o filho do presidente não responde diretamente sobre o motivo da demora no envio oficial da sua indicação ao Senado. Disse que está estudando para “tirar nota 10” e tem aproveitado as visitas com os senadores para divulgar suas ideias.

Eduardo citou sua boa relação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e investidores norte-americanos como principal trunfo dele.

“Uma coisa é falar com qualquer pessoa do governo e da diplomacia. Outra é falar com quem tem essas portas abertas dentro do governo para colocar adiante esses investimentos. Minha figura traz peso maior de confiança e de responsabilidade para este novo Brasil que a gente quer desenhar lá fora”, disse.

Por Ricardo Brito