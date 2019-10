Divisão de recursos da cessão onerosa terá acordo construído sob liderança de Alcolumbre, diz Maia

Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, em Brasília. 05/08/2019. REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta quinta-feira que as duas Casas do Congresso vão construir um acordo para a divisão dos recursos da cessão onerosa sob a liderança do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

“Cessão onerosa a gente vai resolver. Já falei com o Davi mais cedo, vamos conversar à noite. Vamos fazer uma construção em conjunto, sob a liderança dele, para que a gente possa aprovar o texto na Câmara e se Deus quiser encaminhar para promulgação”, disse Maia a jornalistas ao sair do Ministério da Economia após reunião com o ministro Paulo Guedes.