Boris Johnson presentará rebaja tributaria ante posible Brexit sin acuerdo: diario

El candidato a líder de los conservadores británicos Boris Johnson levanta sus pulgares en un encuentro con partidarios en Somerset, Inglaterra. 28 de junio de 2019. REUTERS/Dylan Martinez/Pool+

LONDRES (Reuters) - Boris Johnson, el principal aspirante a suceder Theresa May como primer ministro británico, está preparando un presupuesto de emergencia que incluye agresivos recortes tributarios, una revisión del impuesto de timbres y un retraso de las medidas regulatorias si no hay acuerdo por el Brexit, informó The Times.

El político conservador de 55 años se ha convertido en el único candidato que ha prometido sellar el Brexit el 31 de octubre con o sin acuerdo, mientras lucha contra las amenazas electorales del Partido del Brexit de Nigel Farage y los laboristas de Jeremy Corbyn.

El presupuesto, que generalmente se presenta en octubre o noviembre, probablemente se adelante a septiembre, dijo el periódico.

Johnson está considerando una revisión general del impuesto de timbre, una moratoria al “estilo Trump” en todas las nuevas regulaciones y elevar significativamente el umbral de exención para las inversiones anuales superiores al millón de libras esterlinas.

