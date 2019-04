Acidente com ônibus de turismo deixa ao menos 29 mortos na Ilha da Madeira

Equipes de resgate atuam após acidente de ônibus na Madeira 17/04/2019 REUTERS/Duarte Sa

LISBOA (Reuters) - Ao menos 29 pessoas, a maioria turistas alemães, morreram e outras 27 ficaram feridas nesta quarta-feira, quando seu ônibus caiu de uma estrada estreita e íngreme na Ilha da Madeira, em Portugal, disseram autoridades.

O ônibus branco de turismo —que transportava 55 passageiros e um guia turístico, além do motorista— tombou em uma área residencial na cidade costeira de Caniço por volta das 18h30 (horário local), disse a repórteres o prefeito Filipe Sousa.

Imagens da TV mostraram o veículo tombado em um barranco perto de uma estrada estreita e cercado por socorristas.

O motorista supostamente perdeu o controle do ônibus em uma via íngreme e o veículo caiu em cima de uma casa, de acordo com a agência de notícias portuguesa Lusa.

“Não tenho palavras para descrever o que aconteceu. Não posso imaginar o sofrimento dessas pessoas”, disse Sousa à SIC TV.

Ele disse que todos os turistas a bordo do ônibus eram alemães, mas que pedestres podem ter sido atingidos pelo veículo.

Outros membros do mesmo grupo de turistas alemães estavam viajando em um outro ônibus, que não se envolveu no acidente, disse o porta-voz da proteção civil da região durante coletiva de imprensa.

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, disse à SIC TV que algumas das vítimas eram da Madeira, mas que a maioria era alemã.