Protestas en Chile duplican costos de seguros para comercios

Un manifestante lanza piedras a la policía durante una protesta en el centro de Santiago. FOTO DE ARCHIVO. Enero 24, 2020. REUTERS/Edgard Garrido

LONDRES (Reuters) - Las primas de seguros para proteger tiendas y oficinas en Chile de los daños causados por las protestas se han al menos duplicado, según fuentes de la industria, mientras las aseguradoras se apresuran a cubrir las pérdidas luego de los disturbios del año pasado. La ola de protestas que estalló a mediados de octubre en Chile dejó al menos 26 muertos. El gobierno estimó que semanas de paralizaciones, marchas y daños a la propiedad y transporte público costaron a la economía unos 3.000 millones de dólares.

Las aseguradoras internacionales que se centran en la cobertura contra los ataques a la propiedad se sorprendieron por la duración de las protestas en un país anteriormente considerado de bajo riesgo. Tim Davies, jefe de gestión de crisis de Canopius, dijo que la firma tenía una fuerte presencia en el seguro de violencia política en Chile. “Hasta hace ocho o nueve meses teníamos muchas ganas de tener más negocios”, señaló.

Pero las aseguradoras ahora son menos entusiastas y las fuentes, que pidieron no ser identificadas, dijeron que algunas se habían retirado del mercado. Los analistas de KBW dijeron que las protestas en Chile probablemente afectarían las ganancias de las aseguradoras internacionales en el cuarto trimestre. Las pérdidas y la reducción en los proveedores han elevado las tasas. Chris Kirby, jefe de temas de violencia política y terrorismo de la londinense Optio, dijo que incluso para las empresas que no habían presentado un reclamo y no estaban en el medio de una gran ciudad “las tasas generalmente se duplicarán”. Un corredor de Londres dijo que las primas se habían triplicado, mientras que Allianz y Munich Re también señalaron que las tasas habían aumentado significativamente. Las aseguradoras se mantienen cautelosas antes de un plebiscito sobre una nueva Constitución en abril, que dijeron podría desencadenar más protestas.

Reporte adicional de Suzanne Barlyn en Nueva York y Aislinn Laing en Santiago. Editado en español por Natalia Ramos