Qualcomm logra prohibición judicial de importación para varios iPhone de Apple en China

(Reuters) - El proveedor de chips Qualcomm Inc dijo el lunes que había obtenido una sentencia preliminar de un tribunal chino que prohíbe la importación y venta de varios modelos de iPhone de Apple Inc en China por violación de patentes.

Foto de archivo. Mujer sostiene un iPhone X durante su lanzamiento en Pekín, China. 31 de octubre de 2017. REUTERS/Thomas Peter

El dictamen afecta los modelos desde el iPhone 6S al iPhone X comercializados con versiones previas del sistema operativo iOS de Apple. Qualcomm, el mayor proveedor de chips para teléfonos móviles, había presentado el caso en China a fines del 2017.

En un comunicado, Apple dijo que sus iPhone siguen en venta en el país asiático, con un software más nuevo. Las acciones de Apple caían 3,36 por ciento a las 1539 GMT.

El fallo provino del Tribunal Popular Intermedio de Fuzhou en China, el mismo que este año prohibió la importación de algunos chips del fabricante Micron Technology Inc en China.

La corte halló que Apple violó dos de las patentes de software de Qualcomm sobre el cambio de tamaño de las fotografías y la administración de aplicaciones en una pantalla táctil.

“Apple continúa beneficiándose de nuestra propiedad intelectual mientras se niega a compensarnos”, dijo Don Rosenberg, abogado general de Qualcomm, en un comunicado.

Debido a que las patentes se refieren al software, Apple puede realizar cambios en su software para evitar las patentes y seguir vendiendo sus teléfonos.

Apple indicó en un comunicado que todos los modelos de iPhone siguen disponibles para sus consumidores en China. Los nuevos iPhone usan la última versión del sistema operativo, iOS 12.

“El esfuerzo de Qualcomm por prohibir nuestros productos es otra medida desesperada de una compañía cuyas prácticas ilegales están siendo investigadas por los reguladores en todo el mundo”, agregó Apple.

Las patentes relacionadas con la demanda, que Qualcomm dijo el lunes que habían sido confirmadas por la oficina de patentes china, están separadas de las que se disputan en otros casos en su amplia disputa legal con Apple.

Qualcomm también solicitó a los reguladores de Estados Unidos que prohíban la importación de varios modelos de iPhone por cuestiones de patentes, pero hasta ahora los funcionarios estadounidenses se han negado a hacerlo.

Los modelos específicos de iPhone afectados por la decisión preliminar en China son el iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X.

Reporte de Stephen Nellis; Editado en español por Ana Laura Mitidieri