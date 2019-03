Los euroescépticos advierten a Theresa May de que enfrenta una gran derrota parlamentaria sobre Brexit

LONDRES (Reuters) - El acuerdo de Brexit de la primera ministra británica, Theresa May se enfrenta a una dura derrota en el Parlamento el martes debido a que hasta el momento no ha conseguido ningún cambio importante de la Unión Europea, dijeron el domingo los líderes de las dos principales facciones de euroescépticos en el parlamento.

Un manifestante partidario del brexit, junto a un grupo de policías frente al Parlamento británico en Londres el 9 de marzo de 2019. REUTERS/Henry Nicholls

Solo 19 días antes de que el Reino Unido salga de la UE el 29 de marzo, May está luchando, hasta ahora sin éxito, para asegurar cambios de última hora en un acuerdo de salida de la UE antes de una votación el martes para someter al parlamento su acuerdo.

Si fracasa, se espera que los legisladores obliguen a May a buscar un retraso en el Brexit que algunos temen que pueda suponer invertir la decisión de 2016 de dejar el bloque. Otros argumentan que Gran Bretaña enfrentaría el caos si se va sin un acuerdo el 29 de marzo.

Nigel Dodds, el líder adjunto del Partido Unionista Democrático (DUP por sus siglas en inglés) que apoya al gobierno minoritario de May, y Steve Baker, una figura destacada en la gran facción euroescéptica de su partido conservador, advirtieron de que “la situación política es sombría”.

“Un acuerdo de retiro sin cambios será derrotado firmemente por una proporción considerable de conservadores y el DUP si se presenta nuevamente a los Comunes”, escribieron en el Sunday Telegraph.

The Sunday Times dijo que May estaba batallando para mantener su posición, ya que los asesores estaban considerando convencerla de que ofreciera su renuncia en un intento por conseguir la aprobación al acuerdo. El periódico también dijo que los ministros de su gabinete han hablado sobre si insistir en que se marche incluso esta semana.

El parlamento rechazó el acuerdo de May por un margen récord en enero, lo que llevó a la líder británica a regresar a Bruselas en busca de cambios para abordar el llamado respaldo irlandés, una póliza de seguro diseñada para evitar el regreso de una dura frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte.

Muchos legisladores británicos se oponen al acuerdo porque podría dejar a Gran Bretaña sujeta a las normas de la UE por tiempo indefinido y separar a Irlanda del Norte del resto del país.

Sin embargo, los intentos de May de reescribir la cláusula hasta ahora no han dado ningún resultado, ya que los negociadores de la UE no están dispuestos a satisfacer sus demandas, y Gran Bretaña rechazó una oferta de compromiso.

El opositor Partido Laborista debería apoyar la permanencia en la UE si hay un segundo referéndum, dijo el domingo el portavoz del Brexit del partido, Keir Starmer.

“Si hay una votación pública que operaría como un bloqueo sobre cualquier acuerdo que Theresa May pueda lograr. Si esa es la posición, entonces, en mi opinión, el valor predeterminado debería ser ‘permanecer’”, dijo Starmer a Sky News.

Sin embargo, Starmer añadió que su partido no buscará asegurar el apoyo en el parlamento para un segundo referéndum el martes.

