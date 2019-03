Reino Unido no aceptará un Brexit que ponga en riesgo la unidad del país, dice el presidente de los "tories"

En la imagen de archivo, las banderas británicas y de la UE ondean fuera del Parlamento británico durante una manifestación a favor y en contra del Brexit antes de una votación sobre el acuerdo de la Primera Ministra Theresa May en Londres, el 15 de enero de 2019. REUTERS/Eddie Keogh/

LONDRES (Reuters) - Gran Bretaña no puede aceptar la propuesta de la UE para romper el estancamiento en las conversaciones del Brexit porque amenazaría la unidad del Reino Unido al tratar a Irlanda del Norte de manera diferente, dijo el presidente del gobernante Partido Conservador.

El tema de cómo mantener una frontera abierta en la isla de Irlanda está en el centro de la disputa entre Londres y Bruselas después de que los diputados británicos se opusieran a la llamada póliza de seguro de respaldo que creen que mantendría a todo el Reino Unido atrapado en una Unión aduanera de la UE.

Menos de tres semanas antes de que Gran Bretaña abandone la Unión Europea, el principal negociador de la UE, Michel Barnier, dijo el viernes que Gran Bretaña podría tener el derecho unilateral de abandonar su unión aduanera después del Brexit.

Sin embargo, Irlanda del Norte tendría que permanecer en la órbita comercial de la UE para evitar la necesidad de realizar controles aduaneros en la frontera con Irlanda, miembro de la UE.

“No vamos a tener un acuerdo que comprometa la unidad del Reino Unido”, dijo Brandon Lewis a la radio de la BBC. “La propuesta que Michel Barnier presentó ayer comprometería la fortaleza de la unión”.

Los legisladores votarán nuevamente el martes sobre si aceptan o no el acuerdo alcanzado por la primera ministra Theresa May. Hasta ahora, el gobierno no ha logrado garantizar cambios en el acuerdo de divorcio que podrían obtener el respaldo de los diputados, después de que lo rechazaran en enero.

Lewis dijo que las conversaciones continuarían durante el fin de semana.

Información de Kate Holton; Editado por Janet Lawrence; Traducido por Carlos Ruano