La crisis del Brexit se agudiza, millares pedirán otro referéndum en una protesta en Londres

Por Andrew MacAskill y Alistair Smout

LONDRES (Reuters) - Miles de personas contrarias a la retirada de Gran Bretaña de la Unión Europea marcharán por el centro de Londres el sábado para exigir un nuevo referéndum ante una profunda crisis del Brexit que amenaza la presidencia de la primera ministra Theresa May.

Después de tres años de tortuoso debate, todavía no se sabe cómo, cuándo o incluso si ocurrirá el Brexit, mientras May intenta sortear la crisis política más grave en al menos una generación.

May insinuó el viernes que podría no llevar de nuevo la semana que viene al parlamento un acuerdo de divorcio con la UE que ya ha sido tumbado dos veces, dejando abierta la crisis en su estrategia de salida. The Times y The Daily Telegraph informaron que la presión para que la mandataria renuncie a su cargo estaba creciendo.

Aunque el país y sus políticos están divididos sobre el Brexit, la mayoría está de acuerdo en que es la decisión estratégica más importante que ha enfrentado el Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial.

Los manifestantes pro-UE se reunirán para una “Marcha de la gente” en Marble Arch, al borde de Hyde Park, alrededor del mediodía, antes de pasar frente a la oficina de la primera ministra en Downing Street y terminar en las afueras del parlamento.

James McGrory, el director de la campaña de votación popular y uno de los organizadores de la marcha, dijo que la campaña para un segundo referéndum sobre el Brexit es ahora el mayor movimiento popular en Gran Bretaña.

“La gente de todos los ámbitos de la vida puede ver que lo que una vez se les ofreció no tiene relación con lo que se está dando y están enojados, porque sienten como si se estuvieran atragantando con un mal acuerdo”, dijo a Reuters.

Los organizadores confiaban en que la participación sería incluso superior a la de una protesta similar celebrada en octubre, cuando los partidarios cifraron en alrededor de 700.000 personas el número de asistentes.

Doscientas personas de todo el país fueron contratadas como enlaces para llevar gente a Londres para la marcha. Uno de ellos abandonó las Highlands escocesas el viernes por la noche, y otro salió de Cornualles en la punta occidental de Inglaterra temprano el sábado por la mañana.

Una petición para cancelar el Brexit consiguió 4 millones de firmas en solo 3 días después de que May dijese al público “estoy de vuestro lado” respecto al Brexit e instase a los diputados a respaldar su acuerdo.

En el referéndum del 23 de junio de 2016, 17,4 millones de votantes, un 52 por ciento de la población, respaldaron el Brexit, mientras que 16,1 millones, un 48 por ciento, votaron por la permanencia del país en el bloque.

Pero desde entonces, los opositores del Brexit han estado explorando formas de celebrar otro referéndum.

May ha descartado repetidamente una nueva votación sobre el Brexit, diciendo que ahondaría en las divisiones y socavaría el apoyo a la democracia. Los partidarios del Brexit dicen que un segundo referéndum provocaría una gran crisis constitucional.

Algunos sondeos de opinión han mostrado un ligero cambio a favor de permanecer en la Unión Europea, pero todavía no parece haberse producido un cambio decisivo en las opiniones.

Muchos votantes en Gran Bretaña dicen que están cada vez más aburridos por el Brexit y May dijo el miércoles que los ciudadanos quieren que esta etapa del proceso del Brexit se acabe.

Editado por Guy Faulconbridge; Traducido por Carlos Ruano