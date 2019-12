Alonso dice que no se siente con opciones de ganar el Rally Dakar

FILE PHOTO: El piloto Fernando Alonso saluda a los espectadores durante la sesión de calificación en el circuito Yas Marina en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, 24 de noviembre de 2018. Luca Bruno/ Pool via REUTERS

PARÍS, 6 dic (Reuters) - Fernando Alonso, bicampeón mundial de la Fórmula Uno y dos veces ganador de las 24 Horas de Le Mans, descartó el viernes que tenga opciones de ganar el Rally de Dakar el mes próximo, cuando debute en la histórica prueba de resistencia.

El español dijo que todavía le queda mucho por aprender en el rally, que calificó como la disciplina más exigente del automovilismo.

“Voy allí para disfrutar la experiencia (...) voy para sacar lo máximo de ello, pero para ganar el Dakar (...) no me siento preparado. Soy perfectamente consciente de mi falta de experiencia”, sostuvo Alonso el viernes al ser consultado sobre la prueba, que el próximo año se correrá por primera vez en Arabia Saudita.

“En otras carreras que he hecho, me sentía muy competitivo para luchar por la victoria, no creo que lo esté para el Dakar. Tengo que mantener los pies en el suelo”, señaló.

Alonso participará de la carrera, que por muchos años se corrió en Sudamérica, con Toyota, equipo con el que se impuso en Le Mans. Su compatriota Marc Coma será su copiloto.

Los españoles se han estado preparando para el Dakar en pruebas en Namibia, Polonia, Sudáfrica y Maruecos.

“El Dakar (...) es la disciplina más extrema del automovilismo, no puede estar más alejado de los monoplazas. La técnica de conducción es completamente diferente: leer todo el terreno, enfrentarte a lo desconocido, el terreno, las grandes distancias”, sostuvo el español.

“No es sólo una hora y media que estás concentrado, incluso en circuitos te relajas algo en las rectas. Aquí, cada metro es nuevo, requiere atención”, agregó.

Escrito por Alan Baldwin en Londres. Editado en español por Javier Leira