El número de clientes en Reino Unido aumenta tras plan de estímulo al consumo

FOTO DE ARCHIVO. Compradores caminan junto a carteles de distanciamiento social en el distrito comercial y de restaurantes de Covent Garden, en medio de la propagación de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en Londres, Reino Unido. 2 de agosto de 2020. REUTERS/Toby Melville

LONDRES, 10 ago (Reuters) - El número de consumidores en las tiendas minoristas británicas aumentó un 3,8% en la semana hasta el 8 de agosto en comparación con la semana anterior, con el inicio del plan gubernamental “Eat Out to Help Out” (Comer Fuera Para Ayudar) que está ayudando a impulsar más a las cenas que a las comidas, dijo el lunes el grupo de estudios de consumo Springboard.

El plan de 500 millones de libras (653 millones de dólares) se lanzó el lunes pasado y ofrece un 50% de descuento en la factura de comida y bebida -de hasta 10 libras por persona y excluyendo las bebidas alcohólicas- los lunes, martes y miércoles de agosto.

Por otro lado, Springboard dijo que el número de compradores, o el número de visitantes, en todos los establecimientos de venta al por menor de Reino Unido se mantuvo más de un tercio por debajo de lo que presentaba en 2019, con un descenso interanual del 34%.

($1 = 0,7660 libras)

Información de James Davey; editado por Costas Pitas, traducido por Michael Susin en la redacción de Gdansk