Reino Unido, dispuesto a negociar el Brexit - fuente del Gobierno

LONDRES (Reuters) - Reino Unido está “listo y dispuesto” a hacer un trato para salir de la Unión Europea si Bruselas renegocia el acuerdo, dijo el martes una fuente de alto nivel del gobierno, negando que el plan central del primer ministro Boris Johnson fuera un Brexit sin acuerdo.

Su insistencia en que Reino Unido está impulsando los preparativos para salir sin un acuerdo de divorcio si Bruselas se niega a renegociar ha asustado a los mercados, ha hecho caer la libra y ha llevado a algunos legisladores a sospechar que un Brexit duro es su objetivo final.

La fuente gubernamental dijo que este no era el caso, pero la UE tenía que entender que Johnson no podía volver a presentar el acuerdo que fue rechazado por el parlamento británico en tres ocasiones, lo que llevó a la dimisión de su predecesora Theresa May.

“Queremos un trato. Es triste que no quieran negociar con nosotros”, dijo la fuente, bajo condición de anonimato.

“El hecho de que el Acuerdo de Retirada haya sido rechazado por amplios márgenes por la Cámara de los Comunes en tres ocasiones significa que, si va a haber un acuerdo, tienen que estar preparados para renegociar. Estamos listos y dispuestos a hacerlo”.

Johnson ha dicho que Reino Unido saldrá de la UE el 31 de octubre, con o sin acuerdo.

Su gobierno dice que la única manera de asegurar un acuerdo sería deshacerse de la cláusula de salvaguarda irlandesa, una póliza de seguro diseñada para evitar el retorno de los controles fronterizos entre Irlanda, miembro de la UE, y la provincia británica de Irlanda del Norte, que terminaron con el acuerdo de paz del Viernes Santo de 1998.

La UE ha descartado repetidamente la renegociación del Acuerdo de Retirada, y The Guardian citó a un alto diplomático de la UE diciendo que Reino Unido “no tiene otro plan”.

“No hay intención de negociar, lo que requeriría un plan”, dijo la fuente diplomática citada por el periódico después de reunirse con David Frost, el nuevo asesor jefe para Europa del gobierno británico. “Un Brexit sin acuerdo ahora parece ser el escenario central del gobierno del Reino Unido”.

