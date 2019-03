Pacote enviado a universidade escocesa é associado com bombas identificadas em Londres

Policiais são vistos do lado de fora da Universidade de Glasgow, em imagem obtida de rede social 06/03/2019 Lilli Schlossbach/via REUTERS

LONDRES (Reuters) - A polícia da Escócia detonou uma encomenda enviada a uma universidade escocesa nesta quarta-feira e disse estar ligando o incidente a três dispositivos enviados a grandes centros de transporte de Londres no dia anterior.

A polícia disse ter conduzido uma explosão controlada do pacote enviado à Universidade de Glasgow.

Pacotes postais brancos contendo pequenas bombas foram enviados aos aeroportos de Heathrow e da Cidade de Londres e à estação de trem de Waterloo —a mais movimentada da capital— na terça-feira. Um dos dispositivos pegou fogo quando aberto, mas eles não deixaram nenhum ferido e os serviços continuaram normalmente nos três centros.

“Devido a semelhanças no pacote, suas marcas e o tipo do dispositivo que foi recuperado em Glasgow, nós o estamos tratando como sendo conectado com os três pacotes que estamos investigando em Londres”, disse o comandante Clarke Jarrett do comando antiterrorismo de Londres.

“Estamos trabalhando muito de perto com nossos colegas da polícia da Escócia e as duas investigações estão sendo conduzidas em ligação.”

O coordenador nacional do policiamento antiterrorista britânico, Dean Haydon, disse a repórteres mais cedo nesta quarta-feira que os dispositivos enviados em Londres eram pequenos e não tinham o objetivo de matar, mas que exigiam algum conhecimento especializado para sua fabricação. Não houve nenhuma reivindicação de responsabilidade.

Os pacotes foram enviados da República da Irlanda e a polícia irlandesa também está ajudando na investigação.

“No momento, não há nada que indique a motivação, o remetente ou uma ideologia”, disse Haydon.