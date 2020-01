Reino Unido reitera compromisso com acordo nuclear do Irã, diz porta-voz de Johnson

Premiê britânico, Boris Johnson, em Londres 08/01/2020 Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reiterou nesta quinta-feira que o Reino Unido mantém seu compromisso com o acordo nuclear do Irã em telefonema com o presidente iraniano, Hassan Rouhani, disse o porta-voz do premiê.

“O primeiro-ministro conversou com o presidente Rouhani, do Irã, nesta manhã. Eles discutiram a situação na região após a morte de Qassam Soleimani, e o premiê pediu o fim das hostilidades”, disse o porta-voz a repórteres.

“O premiê reiterou que o compromisso contínuo do Reino Unido com o JCPOA (Plano de Ação Conjunto Global) e com o diálogo contínuo para evitar a proliferação nuclear e reduzir as tensões”, afirmou ele, acrescentando que a posição britânica é de que o acordo é o melhor possível.

Por William James