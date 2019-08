Johnson diz estar profundamente preocupado com incêndios na Amazônia e defende discussão no G7

Primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, em Paris 22/08/2019 REUTERS/Gonzalo Fuentes

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido se mostrou profundamente preocupado com os incêndios na Amazônia, e o premiê, Boris Johnson, irá utilizar a cúpula do G7 para pedir uma renovação no foco à proteção ambiental, informou seu gabinete nesta sexta-feira.

“O primeiro-ministro está profundamente preocupado pelo aumento dos incêndios na Floresta Amazônica e o impacto da trágica perda desses preciosos habitats”, disse uma porta-voz.

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, acusou organizações não-governamentais de queimarem a Amazônia para prejudicar seu governo, em meio a uma comoção mundial crescente pelos incêndios.

Por William James