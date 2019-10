Johnson diz a presidente do Conselho Europeu que não quer novo adiamento do Brexit

Premiê britânico, Boris Johnson 23/10/2019 REUTERS/Toby Melville

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, nesta quarta-feira, que não quer outro adiamento para o Brexit, confiante de que ainda pode aprovar um acordo no Parlamento até 31 de outubro, disse um porta-voz do premiê.

Questionado sobre a possibilidade de Johnson ratificar um acordo até o fim de outubro, o porta-voz afirmou que “essa era a mensagem que o primeiro-ministro deu a Donald Tusk mais cedo nesta manhã”.

“É bastante claro que o público quer isso feito... eles querem o Brexit efetivado... Somos muito claros que queremos o Brexit concluído até 31 de outubro”.

Por Elizabeth Piper