Parlamentares britânicos aprovam acordo de saída da UE e viram página na crise do Brexit

LONDRES (Reuters) - Parlamentares britânicos aprovaram nesta quinta-feira uma lei que permite ao Reino Unido deixar a União Europeia em 31 de janeiro com um acordo de saída, encerrando mais de três anos de tumulto sobre os termos da separação do país do restante do bloco.

Manifestantes anti-Brexit protestam em frente a Downing Street, em Londres 08/01/2020 REUTERS/Henry Nicholls

A Câmara aprovou por 330 votos a 231 o projeto que implementa o acordo de saída fechado com o bloco europeu no ano passado.

A votação permite que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vire a página na mais profunda crise política britânica em décadas, colocando fim aos temores de uma saída imediata e desordenada que colocou uma sombra sobre as perspectivas econômicas e incentivou divisões sobre o referendo de 2016 que levou à decisão de deixar o bloco.

“É hora de fazer o Brexit. Esse projeto faz isso”, disse o ministro do Brexit, Stephen Barclay, a parlamentares, ao encerrar horas de debates no Parlamento.

O projeto vai agora para a câmara alta do Parlamento e deve se transformar em lei nas próximas semanas, dando tempo suficiente para permitir que o Reino Unido deixe a UE no final do mês com um acordo que minimize a ruptura econômica.

Os mercados financeiros passaram os últimos anos atordoados com as reviravoltas do drama britânico do Brexit, com suas negociações cáusticas em Bruxelas, votações apertadas no Parlamento e derrotas pesadas de governos instáveis.

Mas depois que Johnson convocou uma eleição antecipada no ano passado e conseguiu uma maioria ampla prometendo concretizar o Brexit no final de janeiro, a incerteza sobre quando e como o Reino Unido sairá da UE diminuiu em grande parte.

O foco se voltou para as conversas iminentes sobre os arranjos de longo prazo com a UE que começarão quando um período de transição —durante o qual o Reino Unido continua sujeito às regras da UE— terminar em 31 de dezembro.

Johnson insiste que o acordo de livre comércio que ele deseja pode ser negociado a tempo, mas suas contrapartes da UE estão menos convencidas sobre isso.

Na quarta-feira, o premiê se encontrou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Londres horas antes de ela fazer um discurso no qual disse que será “basicamente impossível” acertar tudo até o final do ano.

Os oponentes de Johnson, muitos dos quais argumentaram na tentativa de deter o Brexit ou dar mais uma votação ao público, dizem que sua abordagem cria o risco de se repetir no final de 2020 a falta de acordo já vista antes.

Mas Von der Leyen indicou que, mesmo que um acordo completo não possa ser negociado a tempo, as partes mais importantes e potencialmente desestabilizadoras podem ser priorizadas.

Por William James