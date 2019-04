Brexit sem acordo é cenário mais provável a cada dia, diz Barnier, da UE

Negociador-chefe da UE para o Brexit, Michael Barnier 02/04/2019 REUTERS/Francois Lenoir

BRUXELAS (Reuters) - A separação sem acordo entre Reino Unido e União Europeia se tornou mais provável nos últimos dias, disse o chefe das negociações do Brexit para a UE, Michel Barnier, nesta terça-feira.

“Nos últimos dias, um cenário sem acordo se tornou mais provável, mas ainda esperamos evitá-lo”, afirmou Barnier, acrescentando que a UE está pronta para aceitar a permanência do Reino Unido em uma união alfandegária com o bloco ou uma relação semelhante à mantida com a Noruega.

Discursando em um evento em Bruxelas após o Parlamento britânico rejeitar alternativas ao acordo da premiê Theresa May, Barnier disse que o Reino Unido agora tem três opções antes de 12 de abril, data prevista para a separação.

“O Reino Unido deve indicar agora um caminho para prosseguir ou um plano”, disse Barnier. “Hoje mais do que nunca.”

Ele afirmou que o Reino Unido ainda pode aceitar o acordo paralisado que May negociou, mas reiterou que esse é “o único modo” de o Reino Unido sair do bloco de forma organizada. Outras opções incluem um Brexit sem acordo ou um longo adiamento, disse Barnier, acrescentando que o Parlamento britânico se responsabilizaria pelas alternativas.

Barnier afirmou que um longo adiamento do Brexit implicaria organizar eleições para o Parlamento Europeu no Reino Unido em maio, além de Londres nomear seus representantes para a nova Comissão Europeia.

O negociador francês disse que não há valor agregado para o Brexit, e ressaltou que os 27 países da UE estão prontos agora para uma separação abrupta.

“Estar preparado para não negociar não significa que tudo será tranquilo. Haverá interrupções, haverá problemas. Estar preparado significa que todos os transtornos não previstos poderão ser gerenciados pela UE”, afirmou Barnier.

Líderes da UE, incluindo May, se reúnem em Bruxelas em 10 de abril para decidir sobre os próximos passos.

Por Gabriela Baczynska