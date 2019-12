UE pode ter que ampliar prazo para negociação comercial com Reino Unido, diz Von der Leyen

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen 18/12/2019 REUTERS/Vincent Kessler

PARIS/BERLIM (Reuters) - A União Europeia pode ter que ampliar o prazo para conversas sobre um novo relacionamento comercial com o Reino Unido, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao jornal francês Les Échos em entrevista publicada nesta sexta-feira.

Von der Leyen disse que os dois lados precisam pensar seriamente se existe tempo suficiente para negociar um novo acordo comercial e firmar pactos sobre uma série de outras questões.

“Seria sensato avaliar a situação em meados do ano e então, se necessário, concordar em prorrogar o período de transição”, disse ela ao jornal.

O Reino Unido estabeleceu o prazo inflexível de dezembro de 2020 para acertar um novo acordo comercial com a UE, apostando que a perspectiva de outro adiamento da separação britânica forçaria Bruxelas a agir rápido para selar um pacto.

Em comentários separados à revista alemã Der Spiegel, Von der Leyen disse a respeito do prazo de saída do Reino Unido, atualmente 31 de dezembro de 2020: “Isso me preocupa muito, porque o tempo para a massa de questões que têm que ser negociadas é extremamente curto”.

No início deste mês, ela também descreveu como “extremamente curto” o cronograma para debater não somente os temas comerciais, mas também educação, transporte, pesca e outros tópicos.

A respeito de segurança e defesa, Von der Leyen disse à Der Spiegel: “Os dois lados agora estão se esforçando por uma cooperação próxima”.

Reportagem de Geert De Clercq, em Paris, e Paul Carrel, em Berlim