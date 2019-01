Líder do Partido Trabalhista, de oposição, diz que Brexit pode ser renegociado se acordo de May for rejeitado

Líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn (ao centro), participa de debates antes de votação sobre acordo de May para o Brexit 15/01/2019 UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido poderá reabrir negociações com a União Europeia sobre os termos de sua saída do bloco, disse o líder do Partido Trabalhista, de oposição, Jeremy Corbyn, nesta terça-feira, ao pedir a parlamentares que rejeitem o acordo negociado pela premiê britânica, Theresa May.

“Eu digo isso a nossos parceiros de negociação na UE: se o Parlamento rejeitar este acordo, então reabrir as negociações não deverá, e não poderá, ser descartado”, disse Corbyn ao Parlamento antes de uma votação do acordo de May, cuja expectativa é de derrota para o governo.

“Eu peço à Casa que vote contra este acordo”, disse Corbyn.

Por Elizabeth Piper e Kylie MacLellan