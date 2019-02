União Europeia vê Brexit como inevitável e busca evitar "fiasco"

Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk 06/02/2019 REUTERS/Yves Herman

BRUXELAS (Reuters) - O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmou, nesta quarta-feira, que perdeu a esperança de impedir o Brexit e disse que sua prioridade agora é evitar um “fiasco” daqui a 50 dias se o Reino Unido se separar do bloco sem um acordo.

Garantindo ao primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, a solidariedade de todos os demais Estados-membros em relação ao pedido de Dublin por garantias legais que impeçam barreiras na fronteira com a Irlanda do Norte, Tusk afirmou, em uma entrevista coletiva em Bruxelas, que não crê na possibilidade de frear o governo favorável ao Brexit e a oposição.

Enquanto a primeira-ministra britânica, Theresa May, se prepara para encontrar autoridades da UE em Bruxelas, na quinta-feira, com uma proposta dos parlamentares britânicos para reformular o acordo de saída fechado em novembro, Tusk e Varadkar apoiaram outros líderes europeus ao descartar as mudanças, incluindo o “backstop” irlandês — protocolo já rejeitado pelo Parlamento em dezembro.

“Espero que amanhã May nos faça uma proposta realista sobre desfazer o impasse”, disse Tusk. “Eu acredito veementemente em uma solução adequada a todos”.

No entanto, Tusk, presidente do Conselho Europeu, afirmou que a UE deve intensificar o planejamento para a saída do Reino Unido, prevista para 29 de março, sem um acordo legal: “O bom senso também nos diz para nos prepararmos para um possível fiasco”, acrescentou.

Com um humor combativo, ele declarou, ainda, que quem promoveu o Brexit sem oferecer um plano claro de como desfazer com segurança a parceria de 46 anos merece um “lugar especial no inferno”.