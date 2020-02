Britânicos favoráveis ao Brexti comemoram saída da União Europeia 31/01/2020 REUTERS/Henry Nicholls

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido finalmente abandonou a União Européia nesta sexta-feira para um futuro incerto com o Brexit, dando as costas às tentativas pós-Segunda Guerra Mundial de unir as nações da Europa em guerra em uma potência global.

Em sua maior mudança geopolítica desde a perda de seu império, o Reino Unido deixou o bloco à meia-noite (horário local), encerrando 47 anos de filiação em um passo classificado pelo primeiro-ministro Boris Johnson como o início de uma nova era.