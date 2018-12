Corbyn renegociaría el Brexit si los laboristas llegaran al poder

LONDON, 22 dic (Reuters) - El líder de la oposición británica, Jeremy Corbyn, dijo el sábado que seguiría adelante con el Brexit y buscaría renegociar los términos si gana una elección el próximo año, en un golpe a los seguidores del partido que quieren un segundo referéndum.

Foto de archivo de Jeremy Corbyn, el líder de los laboristas británicos, ante la Cámara de los Comunes en Londres el 12 de diciembre de 2018. Parliament TV via REUTERS SOLO PARA USO EDITORIAL, SIN FINES COMERCIALES O PUBLICITARIOS

Como gran parte de Gran Bretaña, el Partido Laborista de Corbyn está profundamente dividido respecto al Brexit, con algunos legisladores de alto nivel que lideran los llamados para una nueva votación y otros que representan las áreas que registraron el mayor apoyo para abandonar la Unión Europea en el plebiscito de 2016.

Corbyn, un socialista con poca pasión por la UE, se ha mostrado renuente a apoyar un segundo referéndum, pero faltan menos de 100 días para el Brexit y el clamor para que se celebre una segunda consulta o para un retraso crece.

“Tendría que regresar y negociar, y ver cuál sería el calendario”, dijo al periódico The Guardian cuando le preguntaron qué haría si ganara una elección anticipada diseñada para romper el punto muerto en el Parlamento.

Al preguntarle qué postura tomaría el Partido Laborista si se celebrara un referéndum, Corbyn dijo: “Sería un asunto para el partido decidir qué hacer; pero mi propuesta en este momento es que sigamos adelante, tratando de obtener una unión aduanera con la UE, en la que podríamos ser socios comerciales”.

Gran Bretaña tiene que abandonar la UE el 29 de marzo. La primera ministra, Theresa May, llegó a un acuerdo con Bruselas pero se vio obligada a someter a votación parlamentaria la semana pasada después de admitir que perdería por un amplio margen.

No se esperan nuevas elecciones hasta 2022, pero se podría convocar una si May no logra obtener su el respaldo del Parlamento.

El Partido Laborista desea una unión aduanera permanente con la UE y una relación estrecha con su lucrativo mercado único.

Corbyn también dijo que le preocupan las normas de la UE sobre ayuda estatal y que tenía que equilibrar las opiniones de todos los miembros del partido y entender por qué tantos votaron para abandonar el mayor bloque comercial del mundo.

Su plan para una unión aduanera con la UE que protegiera el comercio y el acceso al mercado, fue diseñado para eso, dijo Corbyn.

Información de Kate Holton, editado por Raissa Kasolowsky, traducido por Belén Carreño