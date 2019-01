May dice que si se rechaza acuerdo sobre el Brexit el Reino Unido entrará en tierra ignota: BBC

La primera ministra británica, Theresa May, y su esposo Philip salen de una iglesia en Sonning. 6 de enero de 2019. REUTERS/Peter Nicholls

LONDRES (Reuters) - La primera ministra, Theresa May, dijo el domingo que Gran Bretaña se encontrará en tierra ignota si su acuerdo para un Brexit es rechazado por el Parlamento a fines de este mes, a la vez que negó reportes de que podría intentar retrasar el voto de los legisladores por segunda vez.

“Si el acuerdo no se aprueba en esta votación que está por venir, entonces realmente estaremos en un tierra ignota. No creo que nadie pueda decir exactamente qué sucederá en términos de la reacción que veremos en el parlamento”, dijo May a la BBC.

Reporte de William James; Editado en español por Javier López de Lérida