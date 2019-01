EXCLUSIVO-Maiores financiadores de campanha do Brexit dizem que Reino Unido não deixará UE

Por Andrew MacAskill e Ben Martin e Maiya Keidan

Manifestantes anti-Brexit em frente ao Parlamento britânico, em Londres 10/01/2019 REUTERS/Toby Melville

LONDRES (Reuters) - Dois dos maiores financiadores da campanha do Brexit disseram agora acreditar que o projeto que defenderam será eventualmente abandonado pelo governo e que o Reino Unido permanecerá na União Europeia.

Peter Hargreaves, o bilionário que foi o segundo maior doador da campanha para deixar o bloco, e o gestor de fundos de investimento Crispin Odey disseram à Reuters que acreditam que o Reino Unido permanecerá na UE apesar da vitória de seu posicionamento no referendo de 2016.

Como resultado, Odey, que administra o fundo de investimento Odey Asset Management, disse estar se preparando para o fortalecimento da libra, depois de colher os frutos de apostar contra os títulos britânicos em meio a ampla preocupação do mercado sobre o impacto do Brexit.

O pessimismo dos doadores acontece em meio a um impasse no Parlamento britânico sobre o acordo de saída firmado entre a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, e a União Europeia, que tem causado significativa incerteza sobre como, ou até se, o Brexit acontecerá.

Hargreaves, que fez sua fortuna criando o fundo de investimento Hargreaves Lansdown, disse que o establishment político está determinado a desistir do Brexit e que isso levará a uma geração de desconfiança na classe política britânica.

O governo, disse ele, provavelmente pedirá uma extensão do processo formal de saída da UE e, então, convocará um segundo referendo sobre a adesão do Reino Unido à UE.

“Eu desisti totalmente. Estou totalmente sem esperanças. Eu não acho que o Brexit acontecerá de maneira alguma”, disse Hargreaves, de 72 anos, um dos homens mais ricos do Reino Unido que doou 3,2 milhões de libras para a campanha para deixar o bloco.

A reversão do Brexit marcaria o recuo mais extremo da história moderna do Reino Unido e o custo para realizar um novo referendo permanece alto. Os dois maiores partidos políticos do país estão comprometidos em deixar a UE, cumprindo o referendo de 2016.

Já Odey, que doou mais de 870 mil libras para a campanha, disse que, embora não acredite que um segundo referendo será realizado, também não acha que o Brexit acontecerá.

“Minha visão é de que não acontecerá”, disse Odey em entrevista. “Eu simplesmente não consigo ver como aconteceria com essa configuração do Parlamento”.

O Parlamento é amplamente considerado como pró-UE porque cerca de três quartos dos parlamentares votaram para permanecer no bloco no referendo de 2016.

Odey disse ter mudado de opinião sobre a libra durante o último mês e que parece que a moeda “pode ficar bem forte” e subir para 1,32 ou 1,35 em relação ao dólar.

Reportagem de Andrew MacAskill, Ben Martin e Maiya Keidan