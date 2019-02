Reino Unido tem até meados de março para firmar acordo do Brexit, dizem diplomatas

Bandeiras e broches durante protesto sobre o Brexit em Londres 14/02/2019 REUTERS/Simon Dawson

BRUXELAS (Reuters) - O Reino Unido tem até a metade de março para firmar um acordo com a União Europeia, segundo fontes diplomáticas do bloco, senão será tarde demais para reunir os 29 líderes nacionais em momento posterior no mês e aprovar alguma resolução antes do prazo final do Brexit, no dia 29 de março.

“Eles têm até dia 10 de março, talvez 15, no máximo”, disse um diplomata da UE, apontando que o bloco precisa de tempo para obter a aprovação na cúpula de seus líderes, prevista para 21 e 22 de março.

“Caso contrário, o Reino Unido será forçado a atrasar o Brexit ou desistir.”

Outro diplomata lidando com a questão do Brexit na sede política da UE, em Bruxelas, também comentou que meados de março é um prazo adequado para chegar a um acordo, caso haja um antes do Brexit, marcado para daqui a 37 dias.

