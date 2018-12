Caminho do Brexit será incerto se May perder votação no Parlamento, diz ministro britânico

Ministro britânico para o Brexit, Stephen Barclay 28/11/2018 REUTERS/Henry Nicholls

LONDRES (Reuters) - O ministro britânico para o Brexit, Stephen Barclay, disse, nesta segunda-feira, que não está claro o que acontecerá se o acordo firmado entre a primeira-ministra Theresa May e os outros líderes da União Europeia for rejeitado pelo Parlamento na votação do dia 11 de dezembro.

“A resposta honesta é que não está claro”, disse Barclay a uma comissão no Parlamento. Segundo ele, o que é possível dizer com clareza é que a consequência de o acordo não ser aprovado “é incerteza para os negócios, incerteza para os empregos”.

Barclay também disse que o governo trabalhará duro para conseguir apoio para a votação.

“Bom, acho que será desafiador, acho que todos reconhecem isso, e acho que muito já foi dito, mas claramente há tempo entre agora e a votação.”

Reportagem de Michael Holden e Amy O'Brien