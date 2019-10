Premiê irlandês diz que divergências sobre Brexit permanecem; fontes da UE relatam "impasse"

Premiê irlandês, Leo Varadkar, durante coletiva de imprensa em Estocolmo 03/10/2019 TT News Agency/Henrik Montgomery/via REUTERS

BRUXELAS/DUBLIN (Reuters) - O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, disse nesta quarta-feira que as últimas negociações entre a União Europeia e o Reino Unido não conseguiram resolver, até o momento, os problemas que impedem um Brexit amigável, e fontes da UE relataram um “impasse” nas conversações.

As dificuldades se concentram no comércio entre o bloco e o Reino Unido após a separação e na situação da fronteira irlandesa, embora Michel Barnier, principal negociador da UE para o Brexit, tenha dito que estava otimista em relação a um acordo.

“Existe um caminho para um possível acordo, mas há muitas questões que ainda precisam ser totalmente resolvidas”, afirmou Varadkar em discurso. “Acho que estamos progredindo, mas ainda há questões a serem resolvidas e espero que possam ser feitas hoje”.

“Mas, se não forem, ainda há mais tempo. 31 de outubro ainda está a algumas semanas e existe a possibilidade de uma cúpula adicional antes disso, se precisarmos de uma... Embora o tempo esteja acabando, estou confiante de que os objetivos (da Irlanda) podem ser alcançados.”

Varadkar disse que conversou com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, no início do dia. Johnson prometeu tirar o Reino Unido da UE em 31 de outubro com ou sem um acordo com Bruxelas.

Pouco antes de Varadkar falar, fontes da UE disseram que as negociações haviam chegado a um “impasse” sobre um futuro acordo comercial com o Reino Unido e a rejeição pelo Partido Unionista Democrático (DUP), da Irlanda do Norte, para as soluções alfandegárias provisoriamente acordadas pelos negociadores.

“Ruiu porque o DUP rejeitou o acordo alfandegário em sua reunião com Johnson”, disse uma autoridade da UE à Reuters. “Portanto, houve um acordo aduaneiro provisório, mas foi derrubado.

“O Reino Unido está negociando conosco novamente, sem poder garantir a maioria na Câmara dos Comuns. Já estivemos aqui antes”, acrescentou.